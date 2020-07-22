Российские медики вылетели в Киргизскую Республику для борьбы с коронавирусом
Перелет осуществляется авиацией МЧС России по поручению Правительства.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Силами авиации МЧС России российские медики отправились в Киргизскую Республику для борьбы с коронавирусом, говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что из Москвы вылетели семь специалистов, в Уфе борт сделает промежуточную посадку, где заберет еще 42 медика, после чего совершит посадку в аэропорту города Бишкек.
Возвращение медицинских работников обратно после выполнения работ также организуют при помощи авиации МЧС.
Вылет специалистов министерства здравоохранения и Роспотребнадзора для помощи в борьбе с COVID-19 организован по поручению Правительства России.
На данный момент общее число инфицированных коронавирусом в мире достигло 14 947 428 человек, из которых 8 466 992 вылечились.