Российские медики вылетели в Киргизскую Республику для борьбы с коронавирусом

Силами авиации МЧС России российские медики отправились в Киргизскую Республику для борьбы с коронавирусом, говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что из Москвы вылетели семь специалистов, в Уфе борт сделает промежуточную посадку, где заберет еще 42 медика, после чего совершит посадку в аэропорту города Бишкек.

Возвращение медицинских работников обратно после выполнения работ также организуют при помощи авиации МЧС.



Вылет специалистов министерства здравоохранения и Роспотребнадзора для помощи в борьбе с COVID-19 организован по поручению Правительства России.

На данный момент общее число инфицированных коронавирусом в мире достигло 14 947 428 человек, из которых 8 466 992 вылечились.



