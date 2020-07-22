Задержана подозреваемая в убийстве 90-летнего доцента ВГИКа

В Следственном комитете России сообщили о задержании подозреваемой в убийстве 90-летнего доцента Всероссийского института кинематографии (ВГИК) Иды Щур. Ей оказалась женщина 1951 года рождения. В ближайшее время фигурантке будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Уголовное дело находится на личном контроле у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

О смерти Илы Щур стало известно 19 июля. В полицию обратилась подруга убитой и сообщила, что та двое суток не отвечает на звонки. Прибывшие в квартиру доцента полицейские обнаружили тело хозяйки с множественными ножевыми ранениями.

Ида Щур преподавала во ВГИК с 1958 года. Она являлась доцентом кафедры эстетики, истории и теории культуры, была автором ряда учебных программ по теории и истории музыкального искусства.