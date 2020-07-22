Пожар второго уровня сложности: огонь охватил склад в Подмосковье
В тушении огня задействованы 52 человека и 16 единиц техники.
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В Московской области в городе Видное комплекс складских помещений охватило пламя. Пожару был присвоен второй уровень сложности из четырех возможных.
Соответствующую информацию предоставил «Звезде» источник в экстренных службах.
Согласно сообщению подмосковного отделения МЧС России, возгорание было обнаружено в здании по адресу городской округ Ленинский, Южная промзона, дом 8.
К ликвидации огня были привлечены 52 сотрудника и 16 единиц техники.