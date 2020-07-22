Палата представителей Конгресса США одобрила ужесточение санкций против «Северного потока-2»

Палата представителей Конгресса США одобрила проект бюджета на оборону страны на следующий финансовый год, начинающийся с 1 октября 2020 года. Проект подразумевает ужесточение санкций против «Северного потока-2».

Планируется, что санкциям подвергнутся те, предоставляет корабли или помогает в их аренде для укладки труб «Северного потока-2» и «Турецкого потока».

Также почти четыре миллиарда долларов выделят на так называемую «Европейскую инициативу сдерживания» - программу, направленную против усиления влияния России в регионе. Часть средств в рамках перевооружения получит Украина.

Отмечается, что «за» проект бюджета проголосовали 295 членов палаты, 125 отдали свой голос «против», передает ТАСС.