Грызлов оценил согласование прекращения огня между Киевом и Донбассом

Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов сообщил, что российская сторона удовлетворена согласованием прекращения огня между Киевом, Донецком и Луганском.



По его словам, украинская сторона «нашла в себе мужество» согласовать меры по прекращению огня, которые предлагались ранее не раз.

«В связи с этим нельзя испытать ничего, кроме удовлетворения. Меры по обеспечению режима прекращения огня между Киевом и Донбассом должны вступить в силу 27 июля 2020 года», - цитирует Грызлова РИА Новости.

Также в ходе онлайн-конференции полпред отметил, что благодаря действиям заместителя главы администрации российского президента Дмитрия Козака удалось преодолеть попытки Украины снова уклониться от принятия конкретизирующих действенных мер.