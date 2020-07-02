В США заявили о попытках модернизировать ядерный арсенал

США хотят модернизировать ядерный арсенал и обычные вооружения. Об этом заявил начальник штаба ВВС генерал Дэвид Голдфин. При этом он отметил, что данные действия не предусмотрены в бюджете страны.

По словам Голдфина, демократам и республиканцам будет необходимо заключать серьезные сделки, либо средства придется искать армии.

Также он отметил, что ВВС США планируют отказаться от 17 тяжелых стратегических бомбардировщиков В-1, ряда военно-транспортных самолетов средней и большой дальности С-130 Hercules, стратегических разведывательных беспилотников RQ-4 и штурмовиков A-10 Thunderbolt. Начальник штаба ВВС заявил, что содержание вышеперечисленного обходится слишком дорого.

Голдфин сообщил, что США также планируют закупать новую технику.

«Мы покупаем множество засекреченных вооружений и техники, которая сведет с ума Россию и Китай. Покажем мы ее, когда сами захотим», - приводит слова начальника ВВС ТАСС.

Напомним, что 22 июня в Вене прошли российско-американские консультации по стратегической стабильности. А через два дня Соединенные Штаты заявили, что хотят продолжить реализовывать Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений при участии китайской стороны.

ДСНВ был подписан в 2010 году. Это единственное соглашение об ограничении вооружений между Россией и США. Действие договора заканчивается в феврале 2021 года.