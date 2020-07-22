Слушание по делу Ефремова в суде состоится 29 июля

Предварительное слушание по уголовному делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова пройдет в Пресненском суде Москвы 29 июля.

Уточняется, что слушание будет проходить в закрытом режиме.

«Назначено на 29 июля 2020 года в 11 часов 00 минут», - пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя в суде.

Напомним, что трагедия произошла 8 июня на Смоленской площади столицы. Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого из-за серьезных травм скончался в больнице. Артисту грозит до 12 лет колонии.

Уточняется, что данное дело было взято на контроль Генпрокуратурой.

В понедельник, 20 июля, прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение.