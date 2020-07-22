СБУ задержала экс-силовика, которого ДНР подозревает в убийстве Захарченко
Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого представители самопровозглашенной Донецкой народной республики подозревают в убийстве бывшего лидера ДНР Александра Захарченко.
«Следовaтелями оргaнов безопaсности сообщено о подозрении зaпрaшивaемому грaждaнину (Бaйдaле) в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 28 и ч.1 ст. 263 Уголовного кодексa Укрaины (незaконное обрaщение с оружием и боеприпaсaми, совершенное группой лиц - ред.), a тaкже избрaнa мерa пресечения в виде содержaния под стрaжей», - цитирует сообщение пресс-службы СБУ УНН.
Ранее представители ДНР заявляли, что установили имена причастных к убийству Захарченко сотрудников спецслужб Украины. Отмечалось, что Байдала отдавал приказы по совершению убийств на территории самопровозглашенной республики.
Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в одном из кафе в центре Донецка. Власти ДНР признали случившееся терактом.