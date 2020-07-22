США закрывают генконсульство Китая в Хьюстоне

Вашингтон потребовал в течение трех дней закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне. Об этом сообщил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. Он назвал это «беспрецедентной эскалацией» недавних действий США.

Вашингтон обвиняет Пекин в спонсировании хакеров, которые якобы пытались похитить информацию о вакцине от коронавируса.

В Китайском МИД действия американской стороны назвали односторонней политической провокацией, которая серьезно нарушает нормы международного права, и пригрозили зеркальным ответом в виде закрытия американской дипмиссии в Ухане.