США закрывают генконсульство Китая в Хьюстоне
США обвиняют КНР в спонсировании хакеров, которые якобы пытались похитить информацию о вакцине от коронавируса.
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Вашингтон потребовал в течение трех дней закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне. Об этом сообщил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. Он назвал это «беспрецедентной эскалацией» недавних действий США.
Вашингтон обвиняет Пекин в спонсировании хакеров, которые якобы пытались похитить информацию о вакцине от коронавируса.
В Китайском МИД действия американской стороны назвали односторонней политической провокацией, которая серьезно нарушает нормы международного права, и пригрозили зеркальным ответом в виде закрытия американской дипмиссии в Ухане.