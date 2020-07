Посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдеп в связи с действиями полиции в отношении российского телеканала Светлана Головина Съемочная группа подверглась нападению американских полицейских при освещении массовых беспорядков в Портленде.

© Фото: Russian Embassy in the USA via Globallookpress.com