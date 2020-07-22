Посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдеп в связи с действиями полиции в отношении российского телеканала

Российское посольство в Соединенных Штатах направило ноту протеста в госдепартамент из-за жестких действий правоохранительных органов в отношении российских журналистов. Об этом сообщил посол Анатолий Антонов.

«Мы потребовали провести тщательное расследование и информировать нас о его результатах», - отмечается в заявлении дипломата на странице дипмиссии в Facebook .

Съемочная группа Первого канала подверглась нападению американских полицейских при освещении массовых беспорядков в Портленде - журналисты снимали репортаж об акции протеста, участники которого осаждали местный суд.

Уточняется, что оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами «Пресса».

Помимо этого, в обращении Антонова отмечается, что до сих пор российское посольство не получило ответ на предыдущий подобный инцидент от 31 мая в Миннеаполисе.