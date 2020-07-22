В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США
Массовые беспорядки продолжаются в Америке уже два месяца.
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Нападение на российских журналистов со стороны сотрудников полиции в Соединенных Штатах является возмутительным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ожидаем от американских властей принятия исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности российских журналистов», - сказал представитель Кремля.
Помимо этого, комментируя произошедшее, Песков призвал к созданию надлежащих условий для «свободной работы СМИ в целом», пишет ТАСС.
Напомним, что массовые беспорядки в США начались после того, как в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб от рук полицейского.