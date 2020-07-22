Американский ювелир спрятал клад на миллион долларов

В американском штате Мичиган началась новая золотая лихорадка. У кладоискателей есть шанс найти сокровища на миллион долларов. Спрятал их потомственный ювелир Джони Перри. Из-за кризиса его магазин опустел, и он решил не распродавать драгоценности, а закопать их в разных уголках штата, пишут местные СМИ. Он спрятал десятки тайников в окрестностях Детройта и Верхнего полуострова Мичигана, в каждом из которых бриллианты, золото и редкие монеты. Он также сделал специальные подсказки, чтобы самый смекалистый смог отыскать сокровища.

Поучаствовать в поисках можно всего за полсотни долларов. Все билеты уже распроданы. На каждом сундуке установлены GPS-маячки, так что когда его обнаружат, организатор испытания сразу об этом узнает.