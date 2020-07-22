Путин потребовал обеспечить удобство использования цифровых сервисов ПФР

О том, как идет эксперимент с внедрением электронных трудовых книжек, Владимиру Путину рассказал глава Пенсионного фонда Максим Топилин. По его словам, за полгода уже каждый десятый отказался от бумажного варианта. Президент, в свою очередь, подчеркнул, что все современные цифровые сервисы должны быть прежде всего доступны и понятны людям.

«Нужно, чтобы все эти новые, современные сервисы были доступны людям, понятны, чтобы люди умели этим пользоваться и была возможность, главное, воспользоваться», - отметил Путин.

Пенсионный фонд резко увеличил количество услуг, оказание которых доступно в электронном виде. Это касается детских пособий, материнского капитала, выплат ветеранам ко Дню Победы. Почти все уже можно оформить через портал Госуслуг, не выходя из дома.