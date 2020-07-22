Без крыши над головой: жители затопленного города Нижние Серги ждут помощи после удара стихии

Последствия разрушительного наводнения в Свердловской области сегодня с высоты птичьего полета осмотрел глава МЧС Евгений Зиничев, который прибыл в Нижние Серги по поручению президента. Здесь около 200 домов были разрушены накануне мощным потоком воды вышедшей из берегов реки. Около 9 домов не подлежат восстановлению.

Небольшой ручей превратился в полноводную реку из-за ливневых дождей. Потоки воды устремились к городу, который находится в низине. Он сносили все на своем пути: жилые дома, пристройки, гаражи, машины, с корнем вырывал сосны.

Сейчас пострадавшие местные жители размещены во временных пунктах. Все они ждут помощи.

«Я думаю, что в короткие сроки нормальная жизнь будет восстановлена - 100 процентов. У людей основной вопрос, чтобы восстановили газ. Электричество восстановили и чтобы до зимы это успели сделать. Есть специалисты, поэтому, я думаю, все будет нормально», - заявил Зиничев.

За счет усилий и профессионализма спасателей удалось избежать трагических последствий. Расчеты прибыли на место уже через 10 минут после первых сигналов. В момент наводнения они эвакуировали людей, одну девушку выносили из зоны бедствия буквально на руках.

«Нами было принято решение посадить ее на спину и перенести. Переносил Дима, было сильное течение и обломки, доски», - вспоминают спасатели специализированной пожарно-спасательной части Игорь Меньшиков и Дмитрий Шергин.

Сейчас больше 400 сотрудников МЧС ликвидируют последствия.

Подробнее смотрите в сюжете Максима Кашемирова.