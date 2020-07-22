В посольстве РФ в Греции прокомментировали ход дела российских моряков, перевозивших нелегалов

В посольстве России прокомментировали инцидент с двумя гражданами РФ, задержанными в 2019 году на территории Греции. Мужчин признали виновными в нелегальной транспортировке иностранных граждан, а также в торговле людьми и незаконном пересечении границы.

«Консульские сотрудники посещали российских граждан, передавали им списки адвокатских контор, информацию по нормативной базе по возможной передаче в Россию и отбывания наказания там, оформляли документы и оказывали содействие, отслеживали условия содержания и контактировали с администрацией тюрьмы, поддерживали контакт с близкими одного из задержанных», - сообщил «Звезде» пресс-аташе посольства Василий Гаврилов.

По его словам, на данный момент в ведомство не поступало никакой информации о завершении судебного процесса и вынесении обвинительного приговора.

Напомним, Константин Семенов и Иван Возниковцев получили на двоих 253 года тюрьмы. Их признали виновными в нелегальной переправке в страну мигрантов из Африки и Ближнего Востока. Мужчины вину не признали. По их словам, турецкий владелец яхты обманом заставил принять на борт нелегалов.