Гастроэнтеролог назвал способ избежать ожирения во время отпуска

Назван способ избежать ожирения в отпуске. Профессор кафедры медико-социальной экспертизы неотложной и поликлинической терапии МГМУ имени Сеченова гастроэнтеролог Алексей Буеверов рекомендует для этого в первую очередь не переедать в дороге.

Также, по его словам, к примеру при путешествии по железной дороге не следует брать скоропортящиеся и кисломолочные продукты, которые могут вызвать проблемы с желудком, а также не покупать еду у уличных торговцев во время остановок.

«Если хотите питаться в вагоне-ресторане - пожалуйста. Если думаете купить что-то по пути, следует быть осторожным, так как торговля чаще всего нелегальная, нарваться можно на все что угодно», - сказал Буеверов в интервью АГН «Москва».

Кроме того, гастроэнтеролог порекомендовал путешественникам отказаться от сладких напитков, особенно в дороге, когда человек мало двигается.

Ранее диетолог рассказала, как не потолстеть, находясь в изоляции. По оценкам эксперта, возможность заедать стресс и круглосуточный доступ к холодильнику способны привести к ожирению его владельца. В беседе со «Звездой» врач объяснила, как правильно питаться и поддерживать себя в форме, находясь дома. Необходимо обеспечить себе трехразовое питание и допускать два перекуса в течение дня.