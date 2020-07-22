Участники Договора по открытому небу возобновили консультации

Сегодня возобновили консультации страны-участники Договора по открытому небу. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Александр Грушко в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

По его словам, планируемый Вашингтоном выход из договора повлек за собой ряд вызовов, которым необходимо дать ответ. Прежде всего, речь идет о возможности наблюдения за территорией Европы, включая развертывание американских войск.

Также Грушко напомнил, что формально США еще являются участниками соглашения и сейчас идут консультации о скором возобновлении наблюдательных полетов, которые были прерваны из-за пандемии.

Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из договора, который позволяет его участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.