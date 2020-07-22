Русская пастораль: Галкин показал вид на Москву с башни своего замка

Шоумен Максим Галкин продемонстрировал вид на Москву с башни своего замка в деревне Грязь. Так он решил ответить на вопрос, зачем она ему нужна, сразу всем.

«Когда у меня спрашивают, я просто отвожу на башню. С добрыми намерениями», - сказал пародист перед тем, как обозреть пейзаж с высоты практически птичьего полета.

Вид действительно открылся неплохой: вдалеке Галкин отметил на видео Москва-Сити, а до столицы простирается настоящая русская пастораль с необъятными полями, густыми лесами и бескрайними просторами. Ролик артист опубликовал в своем Instagram.