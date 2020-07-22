Ребенок с подозрением на перелом позвоночника госпитализирован после прохождения квеста в Петербурге

В больницу Петербурга с подозрением на перелом позвоночника скорая привезла 11-летнего мальчика, который упал с трехметровой высоты. Инцидент произошел во время прохождения квеста: участники не смогли найти нужный люк, и, подгоняемые организатором «развлечения», ребенок в темноте попытался спуститься, но сорвался вниз​.

«Если вы видите, что три метра, лестница вертикальная, нет перил, видите, что темнота, еще и голос "давай, скорее" - ну внизу постелите что-то мягкое, если кто-то упадет. А там был бетонный пол, понимаете», - рассказывает отец пострадавшего ребенка Евгений Ермолаев.

Врачи говорят про мальчика, что он родился в рубашке, ведь перелом позвоночника не подтвердился. Любитель популярных развлечений отделался ушибами и сотрясением мозга. Теперь подросток проведет две недели в больнице.

«Организация, которая оказывает услугу, может любую бумагу подсунуть на подпись. Может быть, были допущены грубые нарушения при установке этого оборудования и в дальнейшем оно обслуживалось не верно, что и привело к травме. Тогда очевидна вина того лица, кто был ответственен за установку оборудования и контроль за его эксплуатацией», - объясняет адвокат Сергей Тюленев.

Отец Максима Ермолаева судиться ​ пока не намерен. Но хочет добиться того, чтобы организатор квестов, куда продолжают приходить дети, сделал их безопасными. Ведь за последние годы насчитывается десятки случаев, когда их участники едва не поплатились жизнью.

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