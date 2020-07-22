Во Владимирской области зафиксирован повторный случай заражения COVID-19

Во Владимирской области врач одной из больниц повторно заразился коронавирусом, сообщил губернатор региона Владимир Сипягин.

По его словам, заражение произошло в течение двух месяцев.

«Один из медиков, по информации, которую я получил, заразился в течение двух месяцев второй раз», - отметил Сипягин в своем Instagram.

На данный момент об опасности повторного заражения COVID-19 специалисты конкретной информации не представляют, так как особенность самого вируса до конца не изучена.

На данный момент в России инфицированы коронавирусом более 780 тысячи человек.