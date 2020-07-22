Жириновский заявил о планах Фургала уйти в отставку еще до ареста

Фургал был задержан 9 июля 2020 года по подозрению в причастности к деятельности преступной группировки в 2000-х годах. По решению Бассманного суда Москвы чиновника отправили в СИЗО на два месяца.

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