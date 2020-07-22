Жириновский заявил о планах Фургала уйти в отставку еще до ареста
Бывший губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля.
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал собирался уйти в отставку еще до ареста, заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.
По его словам, Фургал планировал приехать в Москву и написать соответствующее заявление.
«На тот момент губернатор уже собирался во вторник приезжать в Москву, писать заявление по собственному желанию», - цитирует РИА Новости Жириновского.
Фургал был задержан 9 июля 2020 года по подозрению в причастности к деятельности преступной группировки в 2000-х годах. По решению Бассманного суда Москвы чиновника отправили в СИЗО на два месяца.