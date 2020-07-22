В Ингушетии задержан глава Счетной палаты

После прошедших накануне обысков в доме правоохранители задержали председателя контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафу Белхороева и его брата Курейша Белхороева. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как глава Счетной палаты в сопровождении сотрудников в форме садится в машину. Причиной стало уголовное дело об организации террористического сообщества, лидерами которого являются задержанные. Также предводителем преступной организации, по информации в СМИ, является брат задержанного, Якуб Белхороев.

Ранее троих братьев и племянника из семьи Белхороева также задержали. Самого депутата арестовали по делу о растрате 19 миллионов рублей. Деньги были взяты из фонда социального страхования.

Мустафа Белхороев этапирован в Москву, передает «360».