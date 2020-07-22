Эксперты рассказали о влиянии группы крови на течение COVID-19

В рамках исследования специалистов Массачусетской общеклинической больницы было установлено, что степень тяжести коронавирусной инфекции не зависит от группы крови пациента.

Данный вывод сделан после анализа истории болезни свыше чем у 1 200 инфицированных, который показал, что никакой статистической взаимосвязи групп крови с риском умереть от COVID-19 или с необходимостью использовать аппараты искусственного дыхания нет.

Помимо этого, не установили связь между группами крови и воспалительными маркерами, которые говорят о том, что иммунитет слишком сильно реагирует на COVID-19 - высокий и низкий уровни воспалительных сигналов, а также слабые и тяжелые симптомы одинаково встречались у инфицированных с разными группами крови.

Однако исследователи предположили, что связь между группой крови и коронавирусом все-таки существует. В частности, люди с группами крови В (III) и АВ (IV) с положительным резус-фактором чаще подхватывали новую инфекцию, поэтому есть вероятность, что группа крови влияет на возможность заражения, пишет «Наука и жизнь».



По последним данным, в России диагностировано 789 190 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 572 053 выздоровели.