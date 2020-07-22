Эпидемиолог рассказал об адаптации коронавируса к человеку
Способность вируса, который в течение долгого времени циркулировал среди населения, вызывать заболевание снижается.
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Способность коронавируса вызывать заболевание снижается, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико. Он утверждает, что таким образом COVID-19 адаптируется к человеку.
«Вирус, циркулируя среди населения, все-таки адаптируется к человеку и снижается его вирулентность», - сказал эксперт на пресс-конференции.
По его словам, наибольшую опасность будут представлять новые вирусы, которые «несомненно будут появляться».
«Каждый год мы видим - одна-две инфекционные болезни», - объяснил Брико.
За сутки в России выявлено 5 862 новых случая заражения COVID-19. Таким образом, всего в РФ количество заболевших с момента начала эпидемии составило 789 190 человек.