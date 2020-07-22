Действие антитабачного закона расширили на кальяны и электронные сигареты

В Госдуме РФ приняли закон об ограничении использования кальянов и электронных сигарет по аналогии с обычными табачными изделиями.

Соответствующий законопроект был внесен в 2017 году. Инициатива получила одобрение и развитие. Так, отныне закон распространяет действующие требования и ограничения к табачной продукции на все, что содержит никотин.

Законодательная ответственность в виде штрафов за вовлечение несовершеннолетних в процесс пользования курительных изделий или нарушение запретительных мер их пользования теперь последует и в отношении кальянов, электронных сигарет и вейпов. Размер штрафа равнозначен аналогичному за обычные сигареты.

«Закон позволит работать на опережение, не давая возможности продавцам подобной продукции найти лазейки в законодательстве. При этом очень важно учесть медицинскую составляющую и оставить в продаже никотиновые смеси для людей, которые бросают курить», - пояснил РИА Новости член комитета ГД по охране здоровья Борис Менделевич.

Также законодательство предписывает не курить в коммунальных квартирах. В правах и обязанностях курильщиков пропишут последствия и табакокурения, и потребления никотиносодержащих веществ. Также им будет оказываться медицинская помощь, направленная на прекращение потребления табака или никотиносодержащей продукции.