«Отец с ним не общается»: родственница рассказала о женихе убитой в Москве девушки

Троюродная сестра мужчины, который предположительно жестоко расправился со своей невестой, рассказала о его характере. По ее словам, молодой человек был спокойным, ранее не проявлял никакой агрессии.

«У него семья неполная. Родители развелись давно уже. Отец с ним не общается. Мама у него постоянно живет на даче в Угличе», - сообщила Татьяна.

Она тоже с ним давно не общалась, так как жила в другом городе, передает «360».

Также родственница предполагаемого убийцы сказала, что у него есть двое детей от разных женщин.

Сегодня, 22 июля, в центре Москвы было обнаружено тело 27-летней девушки с многочисленными повреждениями: у нее ЧМТ, колото-резаные раны волосистой части головы, переломы лицевых костей и гематомы по всему телу. Тело было обнаружено в квартире, которая принадлежит ее жениху. Пара 8 августа должна была пожениться.

Сотрудниками столичного ГСУ СК РФ было возбуждено дело по статье 105 Уголовного кодекса России («Убийство»). По предварительной версии следствия, девушка стала жертвой своего же молодого человека, местонахождение которого устанавливается.