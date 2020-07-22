Автомобиль взорвался в центре Киева: видео

В среду, 22 июля, в центре Киева возле «Дворца Украина» взорвался и загорелся легковой автомобиль. Видео с места произошедшего было опубликовано очевидцем в Facebook.

На кадрах хорошо видно, что припаркованный возле тротуара автомобиль пылает огнем и от него исходят черные клубы дыма. На заднем плане слышна сирена экстренных служб.



По информации местных СМИ, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Причины возгорания выясняются.