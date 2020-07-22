Суд огласил результаты ДНК-теста сына Децла

Сын музыканта Кирилла Толмацкого, ранее более известного под псевдонимом Децл, сдал тест на ДНК и официально признан родным. Проведение процедуры стало необходимым для получения матерью мальчика Юлией Киселевой социальной пенсии после скоропостижной смерти исполнителя в 2019 году.

Децл не был вписан в графу «отец» в свидетельстве о рождении ребенка. Его отец, продюсер Александр Толмацкий, также сомневался в родственном происхождении внука. Теперь сын Децла, Меркурий Антоний Иоанн, официально признан наследником первой очереди.

Велика вероятность, что после этого мальчик получит авторские права на произведения отца, недвижимость и накопления.

«Мы взяли небольшую паузу и договорились, что, когда суд закончится, будем общаться с бабушкой и дедушкой (родителями Децла. - Прим. ред.). Я берегу ребенка, он сам тоже не хочет обсуждать, пока не определены непосредственные наследники», - цитирует издание StarНit мать Антония, Юлию Киселеву.

Напомним, Кирилла Толмацкого не стало в начале 2019 года. Его самочувствие резко ухудшилось на одном из концертов. В гримерке ему пытались оказать своевременную неотложную помощь, но это не помогло. Прибывшие врачи после проведения еще нескольких процедур вынуждены были констатировать смерть исполнителя.