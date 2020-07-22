Минздрав: получающие химиотерапию онкобольные легче переносят COVID-19

Люди, имеющие определенные хронические заболевания, наиболее подвержены риску получить серьезные осложнения при инфицировании коронавирусом. Также в группе риска находятся пожилые граждане. Хотя некоторые врачи и онкобольных относят в группу повышенного риска.

«К счастью, для них и для нас, они не являются пациентами по риску неблагоприятного прогноза. У таких ослабленных пациентов цитокиновый шторм, по сути дела, невозможен, поэтому они, как правило, более легко переносят эту болезнь под названием COVID-19», - сказал представитель ведомства.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.