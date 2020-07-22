Минздрав: получающие химиотерапию онкобольные легче переносят COVID-19
У таких ослабленных пациентов цитокиновый шторм, по сути дела, невозможен, поэтому они, как правило, более легко переносят эту болезнь.
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Пациенты с ослабленным иммунитетом, которые проходят химиотерапию, легче переносят коронавирусную инфекцию, сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
«К счастью, для них и для нас, они не являются пациентами по риску неблагоприятного прогноза. У таких ослабленных пациентов цитокиновый шторм, по сути дела, невозможен, поэтому они, как правило, более легко переносят эту болезнь под названием COVID-19», - сказал представитель ведомства.
Люди, имеющие определенные хронические заболевания, наиболее подвержены риску получить серьезные осложнения при инфицировании коронавирусом. Также в группе риска находятся пожилые граждане. Хотя некоторые врачи и онкобольных относят в группу повышенного риска.