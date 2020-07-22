В центре Москвы оцепили улицу из-за подозрительного предмета
Правоохранители проводят проверку бесхозной сумки.
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов оцепили место обнаружения подозрительного предмета на улице Ильинка в центре Москвы. На данный момент осуществляется проверка бесхозной сумки, работают кинологи.
«Место обнаружения подозрительного предмета - бесхозной сумки - возле дома №12/2 оцеплено», - пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
О перекрытии движения транспорта по Ильинке из-за подозрительного предмета сообщил Департамент транспорта столицы.