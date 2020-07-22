ФСБ предотвратила теракт ИГ* против правоохранителей в Кабардино-Балкарии

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт ИГ* против правоохранителей в Кабардино-Балкарии. Четверых боевиков обнаружили в лесу в Чегемском районе. При попытке задержания они открыли огонь, в результате чего, четверых членов ячейки пришлось ликвидировать. На месте перестрелки обнаружены автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы.

В квартире террористов в Нальчике была найдена самодельная бомба, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта, сообщает пресс-служба ведомства.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям «Террористический акт» и «Незаконное изготовление оружия».

* «Исламское государство», ИГ, ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.