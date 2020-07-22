В ПФР рассказали о порядке назначения пенсий

На данный момент 65% пенсий назначаются без каких-либо усилий со стороны граждан, сообщил глава Пенсионного фонда России Максим Топилин.

В рамках встречи с Владимиром Путиным он уточнил, что фонд получает большое количество данных о деятельности граждан, после чего происходит уточнение персонифицированного учета. Однако для пересчета пенсии необходимо писать специальное заявление.

По словам Топилина, в ближайшее время планируется подготовить изменения в законодательство, которые позволят проводить весь процесс назначения выплат без участия граждан.

«Будем готовить соответствующие изменения в законодательство. Пока построено таким образом: у нас порядка 77% заявлений уже подается в электронном виде, а без участия человека где-то 65% пенсий назначается», - цитирует Топилина РИА Новости.

Помимо этого, глава ПФР добавил, что нужно стремиться к тому, чтобы пенсии назначались исключительно на основании данных, находящихся в системе фонда.



