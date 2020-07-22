Сбитый знак и искореженные машины: последствия ДТП в Люблино

«Звезда» публикует кадры последствий аварии, произошедшей сегодня, 22 июля, на перекрестке возле станции метро «Люблино». Машины - участников ДТП увозят на эвакуаторе. Видно, что и Nissan, и Volkswagen сильно повреждены в результате столкновения.

По данным Дептранса, травмы получили два человека: у пассажира из автомобиля Nissan - черепно-мозговая травма, у пешехода диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, перелом левой плечевой кости. Оба госпитализированы

Напомним, что столкновение произошло прямо на перекрестке. Легковушка на большой скорости врезается в другую, после чего ее боком выносит на тротуар, где стоят пешеходы, ожидающие разрешающего сигнала светофора. Машина врезается в толпу людей, сносит на ходу дорожные знаки.