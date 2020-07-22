Захарова назвала недопустимыми действия полиции США в отношении российских журналистов
Намеренные агрессивные действия американских силовых структур в отношении представителей СМИ недопустимы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Сегодня в США нападению полицейских подверглась съемочная группа Первого канала. К журналистам была применена физическая сила, испорчено профессиональное оборудование. Считаем недопустимыми намеренные агрессивные действия американских силовых структур против представителей СМИ», - прокомментировала она.
Во время съемки репортажа о протестах в Портленде полицейские избили дубинкой оператора Первого канала Вячеслава Архипова, повалили его на землю, отобрали и разбили камеру. С его коллеги, Юлии Ольховской, был сорван шлем. Со стороны американской полиции был применен слезоточивый газ. Причем на журналистах были бейджики с надписью «Пресса».