Захарова назвала недопустимыми действия полиции США в отношении российских журналистов

Во время съемки репортажа о протестах в Портленде полицейские избили дубинкой оператора Первого канала Вячеслава Архипова , повалили его на землю, отобрали и разбили камеру. С его коллеги, Юлии Ольховской, был сорван шлем. Со стороны американской полиции был применен слезоточивый газ. Причем на журналистах были бейджики с надписью «Пресса».

Сегодня журналистов Первого канала атаковали полицейские. Оператора ударили дубинкой, повалили на землю, разбили и отобрали камеру, у его коллеги сорвали с головы шлем и отобрали телефон.

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