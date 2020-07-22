Захватчику автобуса в Луцке пришлось ждать, пока его задержат на месте преступления

В Интернете было опубликовано видео, демонстрирующее момент задержания преступника, захватившего автобус с заложниками в украинском Луцке.

На кадрах можно увидеть, что штурм транспортного средства опоздал приблизительно на полторы минуты и был произведен уже после добровольной сдачи злоумышленника.

В первые секунды съемки сам террорист спокойно и медленно выходит из захваченного автобуса и прохаживается рядом с машиной, ожидая, пока кто-нибудь подойдет к нему.

После этого размеренным шагом к мужчине приближаются медработник, сотрудник спецслужбы и заместитель главы Нацполиции Коваль. Об этом пишет Pavlovsky News.

Подошедшие производят задержания и успевают даже начать выводить людей из автобуса, после чего к месту подъезжает штурмовой отряд.

Ранее сообщалось, что полицейские-криминалисты, а также другие специалисты внимательно изучат место преступления и исследуют детали произошедшего.