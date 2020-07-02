Захарова прокомментировала сообщения о «сговоре» России с талибами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления в США о «сговоре» России с талибами* являются частью внутриполитической борьбы в Вашингтоне, а также очередным вбросом, возможно, американских спецслужб.

«Я абсолютно согласна с оценкой, что это блокбастер, лучшие голливудские режиссеры работают в сфере обслуживания, мне кажется, политической кампании в США», - рассказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, сообщения в США о якобы сговоре России с талибами - это одна из фальшивых историй, часть внутриполитической борьбы.

«Фарс, фальшивка, очередной вброс, который был осуществлен, возможно, американскими спецслужбами, возможно, американскими политиками, может быть, это гибридная история. Такая грубая фальшивка», - подытожила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, ранее New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

При этом позже сам Дональд Трамп и военная разведка США заявили, что в этой статье имеются недостоверные данные.

Талибан* - запрещенная на территории РФ террористическая организация