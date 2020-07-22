Российские журналисты подверглись нападению полицейских в США

В США полицейские атаковали российских журналистов, снимающих репортаж о протестах в Портленде. Нападению американских правоохранителей подверглись оператор Первого канала Вячеслав Архипов и его коллега Юлия Ольховская.

Они снимали попытки протестующих поджечь здание местного суда, в котором разместились федеральные правоохранительные органы, которые местные власти видеть не желали.

Архипова ударили дубинкой, отобрали камеру и разбили ее, его самого повалили на землю. У Ольховской отобрали телефон, на который она также снимала происходящее, сорвали с ее головы шлем и применили слезоточивый газ. Юлии потребовалась медицинская помощь.

Как сообщает РИА Новости, оба журналиста были с бейджами с надписью «Пресса». Заместитель главы Первого канала Кирилл Клейменов прокомментировал случившееся и заявил, что ущерб для здоровья оказался небольшим, но еще неизвестно точно, в каком состоянии рука оператора.