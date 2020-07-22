В Москве ввели штрафы за борщевик

Правительство Москвы внесло поправки в Кодекс об административных нарушениях, которые устанавливают штрафы от двух до 700 тысяч рублей за не принятые меры по устранению борщевика. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгордумы.

Согласно документу, собственник земельных участков обязан содержать их и облагораживать территорию Москвы в рамках границ данных земельных участков. В случае появления на них ядовитого растения, относящегося к виду борщевик Сосновского, владелец земли должен немедленно удалить его.

«Непринятие мер по удалению борщевика повлечет предупреждение и наложение административного штрафа на граждан в размере двух-пяти тысяч рублей, на должностных лиц - 20-50 тысяч рублей, на юрлиц - 150-700 тысяч рублей», - рассказал депутат Валерий Головченко.

По словам парламентария, для эффективной борьбы нужен комплексный метод, включающий в себя не только устранение, но и контроль результатов удаления растения и профилактические меры по предотвращение его повторного появления.