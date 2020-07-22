«Домыслы»: врач о возможном влиянии COVID-19 на внешность

Никаких внешних изменений из-за коронавируса нового типа у пациентов происходить не может, считает врач-терапевт высшей категории Елена Карякина.

«Все разговоры о том, что в процессе заболевания COVID-19 и после него у человека может измениться внешность, возникнут проблемы с волосами, - это домыслы и маловероятно», - сказала специалист в комментарии «Звезде».

Однако Карякина добавила, что изменения в состоянии организма происходить могут, но только у тех пациентов, которые имеют дополнительные заболевания.

«Хронические заболевания на фоне коронавируса могут обостриться и привести в какой-то степени к ухудшению состояния здоровья пациента, в том числе к каким-то внешним изменениям. Но то, что это не связано с COVID-19, - это однозначно», - заключила врач.

Незадолго до этого выздоровевшие от коронавируса пациенты заявили о возможной связи между заболеванием и последующим облысением.

По последним данным, в мире общее число инфицированных COVID-19 достигло 14 947 428 человек, из которых 8 466 990 выздоровели.