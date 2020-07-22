Полчища гусениц «захватили» пригород Новосибирска: видео

Жители города Краснообск под Новосибирском переживают нашествие гусениц. Насекомые словно ковром покрыли дороги, дома, садовые участки и автомобили. Кадры были опубликованы в Сети. Гусеницы повредили выращиваемые местными жителями растения - они полностью сгрызают мягкие части листьев, оставляя лишь прожилки.

Сообщается что это наиболее опасный вид насекомых - гусеница лугового мотылька. Луговой мотылек широко распространен, всеяден, способен мигрировать на большие расстояния. При массовом размножении они могут нанести серьезный вред будущему урожаю.

Вероятнее всего, гусеницы лугового мотылька выползли из близлежащей лесополосы, которую не обработали от насекомых. В администрации Краснообска утверждают, что обработкой должен заниматься центр СО РАН, которому принадлежит данный участок местности.

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Подобный инцидент происходил в том году в Сочи. Нашествие гусениц американской белой бабочки уничтожил значительную часть плодовых культур.