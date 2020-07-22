Дерматолог развеяла популярные мифы о родинках

Не все родинки, которые принято считать опасными для человека, действительно несут в себе угрозу. Врач-дерматолог Светлана Донецкая рассказала, что популярное в народе мнение о том, что родинки темного цвета несут в себе наибольшую угрозу является заблуждением.

Медик отметила, что существует беспигментная форма меланомы. А вот если на родинке растут волосы, это никак не гарантирует ее безопасность.

«Существуют гигантские волосатые злокачественные невусы, которые выделяются в отдельную группу», - объяснила специалист «Аргументам и фактам».

Считать, что выпуклые родинки безопаснее плоских - также неправильно, поскольку развившаяся злокачественное новообразование может возвышаться над поверхностью кожи.

Определить, является ли родинка злокачественной, можно только после визита к врачу и проведения гистологического исследования, заключила эксперт.