Полиция Харькова выехала для проверки сообщения о захвате заложников
По предварительным результатам проверки, сообщения не подтвердились.
© Фото: police.kharkov, Facebook
Харьковская полиция проверяет сообщения о захвате заложников.
«В настоящее время руководство Киевского отдела полиции, следственно-оперативной группы оставлено по адресу», - сообщает полиция Харьковской области в Facebook.
По предварительной информации, информация о захвате не подтвердилась.
Накануне в центре города Луцк мужчина захватил автобус с 20 пассажирами. Он удерживал их почти весь день, добиваясь от властей осуществления своих требований. В результате штурма украинские силовики задержали его и отпустили заложников.