Мишустин рассказал, как потерял гараж

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддерживает законопроект о так называемой гаражной амнистии, регулирующий вопросы приобретения прав на гаражи и земельные участки, где они расположены. Председатель правительства поделился, что сам потерял гараж из-за отсутствия закона.

«Я сам пострадал из-за отсутствия закона о "гаражной амнистии". У меня был гараж. Его, к сожалению, не смогли удержать», - сказал Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства.

По его словам, необходимо поддержать тех людей, у которых были гаражи, и сделать все возможное для оформления, так как это вопрос «восстановления справедливости».

Проект федерального закона о «гаражной амнистии» был внесен в правительство России в феврале. Он разрабатывался в течение двух лет. Его целью является регулирование порядка приобретения гражданами прав на земельные участки и расположенные на них гаражи. Гаражная амнистия сможет облегчить жизнь более чем 4,5 миллиона автовладельцев. Предполагается, что изменения вступят в силу в 2021 году.