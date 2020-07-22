Тело убитой девушки обнаружили в центре Москвы

В центре Москвы обнаружено тело девушки. По данным следствия, ее убили в квартире в Колпачном переулке.

На теле девушки 1993 года рождения были множественные повреждения, в том числе в области головы. Ее обнаружили вечером вторника, 21 июля. Сотрудниками столичного ГСУ СК РФ было возбуждено дело по статье 105 Уголовного кодекса России («Убийство»).

По предварительной версии следствия, девушка стала жертвой своего же молодого человека, местонахождение которого устанавливается. Пара готовилась к свадьбе.