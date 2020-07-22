В АТОР разъяснили, как получить компенсацию при путешествиях по России

В Ростуризме составили перечень регионов, включенных в программу для стимулирования туристических поездок по России. Согласно ее условиям, выбирая направление для отпуска из списка предложенных регионов, на карту путешественников вернут часть от стоимости тура.

Как объяснили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), для получения компенсации тур должен обязательно включать перевозку на любом виде транспорта и проживание в гостинице, прошедшей обязательную классификацию. Поездка должна быть длительностью не менее пяти ночей, а ее общая стоимость составлять не менее 25 тысяч рублей.

При покупке тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся пять тысяч. Если цена поездки будет колебаться от 50 до 75 тысяч рублей, путешественнику вернут десять тысяч рублей. А максимальный кэшбек в 15 тысяч рублей гарантирован за туры, стоимость которых составляет выше 75 тысяч рублей.

В акцию включены 44 региона, которые нужно посетить с 15 августа до 20 декабря. И другие 11 направлений, по которым можно отправиться с 1 октября по 20 декабря.