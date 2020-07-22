Момент ДТП в Люблино попал на видео
По предварительной информации, пострадали два человека.
© Видео: Госавтоинспекция Москвы, twitter © Фото: Госавтоинспекция Москвы, twitter
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент аварии с двумя машинами на перекрестке возле станции метро «Люблино». Инцидент произошел на Краснодарской улице, 20/1, предварительно в 12 часов 22 минуты.
На кадрах видно, что столкновение происходит прямо на перекрестке. Легковушка на большой скорости врезается в другую, после чего ее боком выносит на тротуар, где стоят пешеходы, ожидающие разрешающего сигнала светофора. Машина врезается в толпу людей, сносит на ходу дорожные знаки.
Видео было опубликовано на официальном канале Дептранса.
По предварительной информации, пострадали два человека. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, рассказали «Звезде» в пресс-службе МВД по Москве.