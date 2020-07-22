Момент ДТП в Люблино попал на видео

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент аварии с двумя машинами на перекрестке возле станции метро «Люблино». Инцидент произошел на Краснодарской улице, 20/1, предварительно в 12 часов 22 минуты.

© Катерина-Морзунова,-vlublino,-ВКонтакте

На кадрах видно, что столкновение происходит прямо на перекрестке. Легковушка на большой скорости врезается в другую, после чего ее боком выносит на тротуар, где стоят пешеходы, ожидающие разрешающего сигнала светофора. Машина врезается в толпу людей, сносит на ходу дорожные знаки.

© Даша-Клеймёнова,-vlublino,-ВКонтакте

Видео было опубликовано на официальном канале Дептранса.

По предварительной информации, пострадали два человека. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, рассказали «Звезде» в пресс-службе МВД по Москве.