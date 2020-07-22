Легковушка вылетела на пешеходов после ДТП у метро «Люблино»

На перекрестке у станции метро «Люблино» в Москве произошла авария с участием двух машин. После столкновения одна из них вылетела на тротуар, где стояли люди, ожидающие зеленый сигнал светофора.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно разбитую машину. Также повалены дорожные знаки. Место аварии сейчас оцеплено, работают сотрудники госавтоинспекции.

Информация о пострадавших уточняется.