Легковушка вылетела на пешеходов после ДТП у метро «Люблино»
Машина вылетела на тротуар, по пути снеся дорожные знаки.
© Видео: Подслушано в Люблино, Вконтакте © Фото: Подслушано в Люблино, Вконтакте
На перекрестке у станции метро «Люблино» в Москве произошла авария с участием двух машин. После столкновения одна из них вылетела на тротуар, где стояли люди, ожидающие зеленый сигнал светофора.
На кадрах, опубликованных в Сети, видно разбитую машину. Также повалены дорожные знаки. Место аварии сейчас оцеплено, работают сотрудники госавтоинспекции.
Информация о пострадавших уточняется.