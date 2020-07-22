ФСБ показала холодильники браконьеров, забитые черной икрой

Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность международной преступной группировки, которая занималась браконьерством, изъяв у них более 100 килограммов незаконно добытой черной икры. Часть своего «улова» нарушители закона хранили в одном из гаражей, который был оборудован холодильниками. Все они при обнаружении тайника представителями правоохранительных органов были доверху забиты черной икрой.

Преступная группа действовала на территории Москвы и Дагестана и занималась оборотом водных биологических ресурсов из числа видов, занесенных в Красную книгу РФ. Кроме того, злодеи оказались причастны и к другим уголовным преступлениям.

Оперативники провели задержание преступников и 12 обысков в жилищах подозреваемых, а также на торговых площадках Москвы. В ходе них было изъято более 100 килограммов браконьерской продукции - предположительно черной икры осетровых пород рыб. Ранее от продажи своей незаконно добытого товара они успели выручить 2,7 миллиона рублей.

Следователи изъяли также банковские карты и мобильные телефоны, использовавшиеся преступниками при взаиморасчетах, а также бухгалтерские документы с отчетами о доходах от теневого бизнеса.