В знак поддержки и солидарности: коллеги больного раком Тинькова побрились наголо

Друзья и коллеги Олега Тинькова решили поддержать бизнесмена и побрились наголо. Больной лейкемией Тиньков был тронут таким поступком со стороны своих товарищей.

«Подобные вещи трогают так, что и слов нет. Я все-таки потерял волосы после четвертой химии. Поэтому ребята решили таким образом поддержать меня», - написал предприниматель в Instagram.

Свою публикацию он сопроводил фотографиями своих побрившихся наголо друзей.

Напомним, что бизнесмен болен лейкемией с марта 2020 года. Диагноз ему был поставлен еще в октябре, но сделать заявление для СМИ предприниматель решился после прохождения нескольких курсов химиотерапии. Также во время борьбы с лейкемией он переболел коронавирусом. Он уже перенес пересадку костного мозга и несколько курсов химиотерапии, из-за которых потерял волосы.