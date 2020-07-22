Адвокат семьи Сергея Захарова отреагировал на поступление дела Ефремова в суд

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, прокомментировал поступление дела в суд.

«Обвинение следствием утверждено и подписано прокуратурой. Как я и предполагал. Скорее всего, суд состоится уже в первой декаде августа. Мы готовим гражданские иски, которые будут представлены на суде», - передает его слова RT.

Уголовное дело о нарушении ПДД актером Михаилом Ефремовым, повлекшее по неосторожности смерть человека, будет рассматриваться в Пресненском суде Москвы. Сегодня, 22 июля, оно было зарегистрировано.

Уголовное дело с участием актера было расследовано за короткий срок. С момента его возбуждения до утверждения прокуратурой Москвы обвинительного заключения прошло 40 дней.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, попал в ДТП на Садовом кольце. Он вылетел на встречную полосу, где допустил столкновение с минигрузовиком, за рулем которого находился Сергей Захаров, сотрудник интернет-магазина. От полученных травм он скончался через пару часов в больнице.